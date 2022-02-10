Kırıkkale İl Özel İdaresi yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

Kırıkkale İl Özel İdaresinin çalışma ve programlarının değerlendirildiği toplantı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında yapıldı.

Tekbıyıkoğlu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi için 2021'nin başarılı geçtiğini belirterek, hedeflerinin yüzde 97'sini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl 80 milyon lira olan bütçelerinin 2022 yılında 100 milyon lira olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Özel İdaresi tarafından 2021 yılı KÖYDES ödeneğinden yaklaşık 10 milyon lira, öz kaynaklarımızdan ise 12 milyon lirayı aşkın bir rakamla toplamda 22 milyon lirayı aşan ödenekle 52 kilometreye yakın beton asfalt gerçekleştirdik. 2021 yılında performans programımızda bulunan 158 kilometre stabilize yolumuzun tamamının bakımı idaremiz imkanları ile yapılmıştır. 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesi kapsamında 56 köy ile Şehitlik Anıtı, Huzur Köy, Dinek Dağı Atlı Safari Alanı ve Obaköy gibi projelerde toplamda 177 bin 772 metrekare kilit parke çalışması yapılmıştır. 9 bin metrekare stokta kilit parkemiz bulunmaktadır."

Tekbıyıkoğlu, 2022 yılı yatırım programlarında da bütçe imkanları doğrultusunda 131 kilometre beton yol yapımı ve 200 bin metrekare kilit parke üretimi hedeflendiğini aktardı.

10 milyon 533 bin 885 lira ödenekle 2021 yılında toplamda 73 projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tekbıyıkoğlu, 2022 yılında da çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ile diğer yetkililer katıldı.