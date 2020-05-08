Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı - Son Dakika

Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.



Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr.Murat Ağırtaş tarafından slayt eşliğinde sunum yapıldı. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bu konuda alınan ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü. Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldıkları toplantıya; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Başalan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, K.Ü. Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Meral Saygun, Y.İ.H Başhekimi Uzm. Dr. Tolga Demirel, K.Ü. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Oğuz, K.Ü.Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bedir Aktaş katıldı. - KIRIKKALE