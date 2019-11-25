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Son Dakika Güncel Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı yaptı - Son Dakika

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı yaptı

6 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı yaptı, System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamada, karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz, tatsız ve tahrişe neden olmayan zehirli bir gaz olduğu belirtildi.

Bu özelliklerinden dolayı karbonmonoksit gazının "sessiz katil" olarak adlandırıldığı vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Karbonmonoksit gazı kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların iyi yanmaması ile ortaya çıkan zehirli bir gazdır. Bu yakıtlarla ısınılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda rüzgarlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit gazının solunması ile zehirlenme meydana gelmektedir. Zehirlenme, baş ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, bulantı-kusma, göğüs ağrısı ve vücut uyuşması gibi belirtilerle kendini gösterir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri zaman zaman ölümle de sonuçlanabilmektedir. Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli olan durum zehirlenme hadisesinin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır."

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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