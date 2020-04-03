Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı - Son Dakika

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Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, astım hastası vatandaşın bağını budadı
6 saat önce
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan bir vatandaşın bağını budadı.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan astım hastası olan bir vatandaşın bağını budadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:55 Kaynak: AA
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