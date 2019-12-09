Kırıkkale itfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli mehmet sahiplendi

İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendi

KIRIKKALE'de, iş merkezinin girişinde mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan yavru kediyi, lise öğrencisi Mehmet Üzümlü (15) sahiplendi.

Cumhuriyet caddesindeki iş merkezinin girişinde kapı üstündeki tabelanın bulunduğu yerde mahsur kalan kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile tabelanın bir bölümü sökülerek kedi kurtarıldı. Kedi, iş merkezinde bulunan pasaja girdi. Pasajda vatandaşlar tarafından yakalanan kediyi, itfaiyenin çalışmasını izleyen Mehmet Üzümlü sahiplenmek istediğini söyledi. İtfaiye erleri, kediyi Üzümlü'ye teslim etti. Kediyi kucağına alıp bisikletiyle evine giden Mehmet Üzümlü, "Mahallede beslerim en azından, burada kalmasından daha iyi" dedi.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-