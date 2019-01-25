Son Dakika Haberleri: Kırıkkale İtfaiyesi 736 Olaya Müdahale Etti

Kırıkkale İtfaiyesi 736 Olaya Müdahale Etti

3 saat önce

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2018 yılını başarılı bir şekilde geçirdi.

Kırıkkale İtfaiyesi 736 Olaya Müdahale Etti, System.String[]
Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2018 yılını başarılı bir şekilde geçirdi. İl genelinde 736 olaya müdahale eden ekipler, 132 yaralıyı da kurtardı.

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 68 personeli ile olaylara kısa süre içerisinde erişen itfaiye ekipleri, kişilere daha çabuk ulaşmak adına kendini her geçen gün geliştiriyor. 2018 yılı içerisinde 736 olaya müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü, yıl içerisinde 132 yaralıyı kurtardığını bildirdi.

"Yangın tatbikatları ile kendilerini geliştiriyor"

Gelişen teknolojik imkanların birçoğuna sahip olan Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri; yangın, trafik kazaları, doğal afetler, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma olaylarına müdahale ederek pratikliğini her geçen gün artırarak çalışmalarına devam ediyor. 2018 yılının verileri ile yapılan raporda İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda, okullarda, iş yerlerinde ve insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde yangın ile ilgili bilgiler verdiği belirtildi. İtfaiye Müdürlüğü Fabrikalarda, çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarda müracaat eden her türlü iş yerinde yangın tatbikatı yapıyor.

"132 okulda eğitim verildi"

Ayrıca halk sağlığına büyük önem veren Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 127 evin baca temizliğini gerçekleştirdi. Su baskınlarına karşı 277 yerin su çekmesini gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri eğitim konusunda da yıl boyunca sıkı çalışmalar yürüterek, Şehrimiz de talepte bulunan 132 okula bilgi nitelikli eğitim verdi.

"Ekiplerimiz fedakarca görev yapıyor"

İtfaiyeciliğin, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanları görevlerini yerine getirmektedirler fedakarca görev yapan itfaiye teşkilatımıza başarılar diliyorum" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kırıkkale, 3. Sayfa
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