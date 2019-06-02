Son Dakika Haberleri: KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu
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KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu

1 saat önce

KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu(Tür: Yurt)

KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu
(Tür: Yurt)
KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
Hasan Seymen, İYİ Parti, Güncel
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