KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu
1 saat önce
KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen açıklamarda bulundu(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
KIRIKKALE İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen
açıklamarda bulundu
(Tür: Yurt)
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