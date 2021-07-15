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KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor - Son Dakika

KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:30

Türkiye'ye 1981 yılında turistik ziyaret için gelerek daha sonra burslu arkeoloji bölümünü okuyan arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, yaklaşık 40 yıldır eski medeniyetlere ait eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Türkiye'ye 1981 yılında turistik ziyaret için gelerek daha sonra burslu arkeoloji bölümünü okuyan arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, yaklaşık 40 yıldır eski medeniyetlere ait eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Kimiyoshi, 40 yıl önce turistik ziyaret için geldiği Türkiye'de, Kaman Kalehöyük ve Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Ankara Üniversitesinde burslu olarak arkeoloji bölümünü okuyan Kimiyoshi, 1985'ten itibaren Kalehöyük'te, 2009'dan bu yana da Büklükale'de kazı çalışmalarına katılıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan ve Büklükale'deki kazılara başkanlık eden Kimiyoshi, başladığı kazı çalışmalarını tamamlamayı amaçlıyor.

Kimiyoshi Matsumura, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk olarak 1981'de turist olarak gezmeye geldiğini söyledi.

Türkiye'de 1983'ten 1985'e kadar Türk hükümetinin bursu ile arkeoloji bölümünde okuduğunu anlatan Kimiyoshi, "1985'ten itibaren Kaman Kalehöyük'te kazı çalışmalarına başladım. Halen Kalehöyük ve 2009 yılından beri de Kırıkkale Büklükale'de kazı çalışmalarını sürdürüyorum." diye konuştu.

Kimiyoshi, "Türkiye eski medeniyetler hakkında çok zengin bir ülke. Yapılacak çok iş var. Şimdiye kadar çalışıp da hiçbir şeyi bitiremedik. Daha devam etmek zorundayız." dedi.

Büklükale'de devam eden kazı çalışmaları hakkında da bilgi veren Kimiyoshi, bu yıl aşağı kısımda sondaj kazısı yaptıklarını dile getirdi.

Kimiyoshi Matsumura, bu alanda Selçuklu dönemine ait yerleşim yerleri tespit ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yerleşim yerleri arkadaki Çeşnigir Köprüsü ile alakalı ve onun yanında kervansaray da var. Bu alanın yanında tepenin üzerinde daha önce devam eden MÖ 2000'li yıllara ait Hititler ve Asur ticaret kolonileri dönemine ait kültür katı üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz. Burada mühür baskı yoğun bir şekilde bulunuyor. Bu yıl çok yüksek kademeli memurun mühür baskısını bulduk. Bunların ne anlama geleceğini bundan sonraki çalışmalarda ortaya koymaya çalışacağız."

Önceki yıllarda "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmişti.

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasında yer alıyor.

Aşağı Şehir'de yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı tespit edilirken bölgenin, MÖ 2000 yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluğu çağında önemli bir şehir merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştı.

KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor
KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor
KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor
KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor

Arkeoloji, Kırıkkale, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Japon arkeolog 40 yıldır Anadolu'daki medeniyetlerin izini sürüyor - Son Dakika


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