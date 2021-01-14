KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Kara yolları ekipleri de Kırıkkale- Kayseri kara yolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.