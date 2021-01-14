KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu

14.01.2021 10:20

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Kara yolları ekipleri de Kırıkkale- Kayseri kara yolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.

KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu
KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu
KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu
KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu

Kırıkkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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