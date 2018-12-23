Son Dakika Haberleri: Kırıkkale-Kayseri Kara Yolundaki Göçük

Kırıkkale-Kayseri Kara Yolundaki Göçük

31 dakika önce

Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale-Kayseri Kara Yolundaki Göçük, System.String[]
Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale- Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bağdat Köprüsü mevkisinde kanalizasyon hattının çökmesi sonucu oluşan göçüğün ardından ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kırıkkale Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kanalizasyon hattındaki arıza giderilerek, kara yolu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde 18 Aralık'ta kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:40 Kaynak: AA

Bağdat, Kayseri, Kırıkkale, Güncel
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