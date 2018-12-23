Kırıkkale-Kayseri Kara Yolundaki Göçük
4 saat önce
Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kırıkkale
'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale- Kayseri
kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Bağdat
Köprüsü mevkisinde kanalizasyon hattının çökmesi sonucu oluşan göçüğün ardından ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Kırıkkale Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü
ekiplerinin çalışmaları sonucunda kanalizasyon hattındaki arıza giderilerek, kara yolu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde 18 Aralık
'ta kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:00 Kaynak: AA
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