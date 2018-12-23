Son Dakika Haberleri: Kırıkkale-Kayseri Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kırıkkale-Kayseri Karayolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Kırıkkale'de Bağdatlı Köprüsü mevkisinde oluşan toprak çökmesi sonucu oluşan dev çukur nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri Karayolu, 5 günlük çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale-Kayseri Karayolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Kırıkkale'de Bağdatlı Köprüsü mevkisinde oluşan toprak çökmesi sonucu oluşan dev çukur nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale- Kayseri Karayolu, 5 günlük çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de Bağdatlı Köprüsü mevkisinde 18 Aralık Salı günü Karayolları tarafından yol yapım çalışması sırasında il merkezinin kanalizasyon ana hat borusu patladı. Bölgede bulunan bazı evler su altında kalması nedeniyle tahliye edildi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan 5 günlük çalışmanın ardından Kırıkkale-Kayseri Karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:37 Kaynak: İHA

Aralık, Kayseri, Kırıkkale, Güncel
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