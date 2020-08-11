Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, İl Salgın Denetim Merkezinin kurulduğu pilot il Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta yapıldı.

Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, İl Salgın Denetim Merkezinin kurulduğu pilot il Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faaliyetine başlayan İl Salgın Denetim Merkezi'nin kurulduğu pilot il Kırıkkale'de, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve denetim ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.

Kırıkkale Merkez Menderes Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Sezer, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak esnafı uyardı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 kişilik pandemi ekibiyle eş zamanlı olarak denetim ve uyarma amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denetim ekiplerinin gün boyu vatandaşları, esnafları, düğün salonları, kafeteryalar, toplu taşıma araçları gibi yerleri titiz bir şekilde denetlediklerini anlatan Sezer, "Bir haftada Kırıkkale'de bulunan 8 bin iş yerini denetledik. Yapılan denetimler esnasında vatandaşların yüzde 98 oranında kurallara uydukları görüldü." dedi.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Günaydın ve Büyükkılıç, denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardı.

Kovid-19 ile mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini belirten Günaydın, "Geçen hafta başladığımız yoğun denetimlerimize devam ediyoruz. Yapılan denetimlerin amacı, esnafımıza, vatandaşımıza ve muhataplarımıza ceza yazmak değil, konunun gündemde kalması ve farkındalık oluşturmak." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç da vatandaşların kurallara yüksek oranda uyduğunu gözlemlemenin kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından da ERÜ kampüsünde denetim gerçekleştirildi.

Sivas

Sivas'ta polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maske denetimi yaptı.

Umuma açık yerlerde kontrol yapan ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Vatandaşların genellikle maske taktığının gözlendiği denetimlerde maskesiz vatandaşlar uyarıldı.

Park ve bahçelerde oturan vatandaşlara da sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bu arada kentteki internet kafelerde de maske ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Kırşehir

Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ankara ve Lise caddelerinde iş yerlerini gezerek uyarılarda bulundu.

Vali Yardımcısı Kayık, hep beraber kurallara uyulduğu takdirde koronavirüs hastalığının bertaraf edileceğini söyledi.

Denetimlere, Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut da eşlik etti.

Öte yandan, program kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı ve işlek caddelerde maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürdü.

Yozgat

Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi'ndeki denetime, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk katıldı.

Polat ve Köse, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında farkındalık denetimi yaptıklarını belirten Polat, "Amacımız vatandaşımızı bilgilendirmek ve uyarmak. Maske konusunda sıkıntımız kalmadı, vatandaşımızın çoğu maske takmayı öğrendi. Esnafımızdaki eksiklikleri görüyoruz, onları uyarıyoruz. Hem kendi hem de toplum sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim." dedi.

Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika
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