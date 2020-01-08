Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

6 saat önce

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendiKIRIKKALE'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü.

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

KIRIKKALE'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü. Rami Rahmeni, tesadüfen kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 635'inci sokakta meydana geldi. Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni'ye yolun karşısına geçerken, Zübeyir Turgut (66) yönetimindeki 40 DR 520 plakalı kamyon çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.

İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi. Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

=============================

Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:56 Şehit Uzman Onbaşı Karakoç'un ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
23:54 Fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
23:53 Kiev'de İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
23:52 Marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:52 Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:00:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]