Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 - Son Dakika

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Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2
7 saat önce
KIRIKKALE Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 (güvenlik kamerası)
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:14 Kaynak: DHA
KIRIKKALE Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 (güvenlik kamerası)
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