Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 - Son Dakika

Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2

7 saat önce

KIRIKKALE Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 (güvenlik kamerası)

KIRIKKALE Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 (güvenlik kamerası)

Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:16 İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
16:16 DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
16:16 Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Son Dakika
16:13 Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Gazetecilik müstesna bir meslektir" - Son Dakika
16:12 Sarıkamış Şehitleri Malatya'da unutulmadı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]