KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu - Son Dakika
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KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu

04.06.2022 21:54

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı su birikintisi dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçlar suda kalınca vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.

Bulvarda bulunan yaya alt geçidini de su bastı.

KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu
KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu
KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu
KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu
KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu - Son Dakika

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