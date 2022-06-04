KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.
Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı su birikintisi dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçlar suda kalınca vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı.
Bulvarda bulunan yaya alt geçidini de su bastı.
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