Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM 'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Kırıkkale 'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Kent merkezinde sağanak etkili oldu - Son Dakika

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