KIRIKKALE Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı
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Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandıKIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı.
Keskin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
'de, AK Parti
adayı seçimi kazandı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım
2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak
'ın önünde seçimi kazandı. MHP
adayı ise 679 oy aldı. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu
kararıyla iptal edilmişti.
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