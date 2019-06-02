Son Dakika Haberleri: KIRIKKALE Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı
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KIRIKKALE Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı

49 dakika önce

Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandıKIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı.

Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.
KIRIKKALE Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
Dede Yıldırım, Necati Alsancak, Keskin, AK Parti, Güncel
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