KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi - Son Dakika

KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi

25.03.2021 20:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse moralini bozmasın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse moralini bozmasın. Bu memleketin çözülmeyecek sorunu yok. Hepsi çözülür. Akılla, bilgiyle, deneyimle çözülür. Kavga ile değil. Bu memlekette kavga ettik de kime faydası oldu." dedi.

Kırıkkale programı kapsamında bir kahvehanede esnaf ve emeklilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, esnafın bu memleketin orta direği olduğunu ve son zamanlarda zayıfladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal devletin gereği olarak, esnafın gelir elde etmesi, üretmesi ve kazanması için desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunu sadece ben söylemiyorum. Anayasada açık hüküm var 'Esnaf desteklenir' diye. Mali, moral ve sağlık açısından desteklenmesi lazım. Bu maddeyi boşuna koymamışlar." diye konuştu.

Esnafın büyük sıkıntıları olduğunu ve yeterince destek almadığını bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Benim sizden bir isteğim var. Bütün esnaf arkadaşlara da söyledim. Hiç kimse moralini bozmasın. Bu memleketin çözülmeyecek sorunu yok.

Hepsi çözülür. Akılla, bilgiyle, deneyimle çözülür. Kavga ile değil. Bu memlekette kavga ettik de kime faydası oldu. Kavga değil akılla, mantıkla, bir araya gelerek... Bu memleketin bir meselesi, bir sorunu var. Sorunu çözecek olanlar sorunu yaşayanlarla muhatap olmak zorunda. Kahveci esnafı şikayet ediyorsa kahveci esnafını dinlemek zorunda. Bu dertler dinlenmeden 'Ben Ankara'da oturacağım çözüm üreteceğim.' O da olmuyor, sorun çözülmüyor. Çözeceğiz moralinizi bozmayın."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından emeklilerin sorun ve taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun kent merkezinde yaşayan ailesine ziyarette bulunarak, taziyelerini iletti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi
KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi
KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi
KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale, Esnaf, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, emekliler ve kahvehaneci esnafını dinledi - Son Dakika


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