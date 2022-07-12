"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı

12.07.2022 21:24

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı - Son Dakika
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