Kırıkkale kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralıKIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp, savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp, savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin caddesinde meydana geldi. T.K. (20) yönetimindeki 71 AAH 266 plakalı otomobil, İ.D.'nin kullandığı 71 AAP 377 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, T.K.'nın kullandığı otomobilin hızla ilerleyip, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-

Kırıkkale kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
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