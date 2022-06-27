KIRIKKALE-KIRIKKALE'DE DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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KIRIKKALE-KIRIKKALE'DE DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

27.06.2022 03:37
KIRIKKALE-KIRIKKALE'DE DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde gerçekleşen düğünde meydana geldi. Düğüne davetli olarak katılan U.G., E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. üzerinde bulunan tabancasını çıkartarak E.G. ve F.G.'ye ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Kavga nedeniyle düğün sona ererken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan E.G.'nin Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi. Kaçan şüpheli U.G., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Yahşihan, Kadıoğlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE-KIRIKKALE'DE DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRIKKALE-KIRIKKALE'DE DÜĞÜNDE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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