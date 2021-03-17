İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

17.03.2021 14:14

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Kayseri'de denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Kayseri'de denetimler sürüyor.

Yüksek riskli iller arasında bulunan Kırıkkale'de, il müdürleri koordinasyonunda İl Salgın Denetim Merkezine bağlı ekipler ve zabıta personeli cadde ve sokaklardaki vatandaşların HES kodunu sorguladı, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

Ekipler, denetim sırasında maske takmadıkları gerekçesiyle 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Kırşehir

Kırşehir'deki denetimler halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklardaki iş yerlerinde sürdürüldü.

Valilik koordinasyonunda Terme, Ankara ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı'ndaki sokaklarda yapılan denetimde maske, mesafe ve iş yerlerinin yüzde 50 kapasite sınırı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine, hafta başından itibaren denetim ve kontrolleri sürdürdüklerini belirterek, çalışmalar sırasında esnafa maske dağıttıklarını söyledi.

Her hafta kentte 1200 noktanın denetlendiğini vurgulayan Dalgalı, "Bugün de başta kent merkezindeki yeme içme mekanları olmak üzere farklı noktalarda denetim yaptık. Ticaret İl Müdürlüğü olarak 5 ekiple denetimlerimizi sürdürüyoruz. Meslek odaları ve diğer kurumlar da kendi alanlarında denetim yapıyor." dedi.

Niğde

Niğde'de kent merkezinde işlek cadde ve sokaklardaki lokanta, restoran ve çay ocakları denetlendi.

Paşa Kapı, El Hacı Mahmut ve İstasyon caddelerinde yapılan denetimlerde maske, mesafe, hijyen ve iş yerlerinin yüzde 50 kapasite şartı kontrol edildi.

Denetime katılan Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere, il genelinde bin kişilik personelle denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerin hafta boyu yoğun şekilde devam edeceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimizdeki vaka sayısı artıyor. Biz normal pozisyonumuzu korumak isterken turuncudan sarı kategoriye inmek isterken şu an kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı. Vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde hareket etmeleri ve kurallara uymaları gerekiyor. Aksi takdirde bütün kazanımlarımızı kaybedip, tekrar en yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi. Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe inanıyorum ki daha alt kategorilere geçebiliriz. Kurallara uyulmadığı müddetçe tekrar kapanma dönemine girme olasılığımız var. Bu nedenle bütün vatandaşlardan kurallara uymalarını rica ediyoruz."

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent merkezinde denetimde bulundu.

Günaydın, denetim öncesi Valilikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kayseri'de 5 binin üzerinde kamu görevlisi, sivil toplum örgütü üyeleriyle dinamik denetleme modeli kapsamında farkındalığı arttırmak ve hassasiyetin biraz daha yukarılara taşınması için denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vaka sayısı artan iller arasında ilk sıralarda yer aldıklarına dikkat çeken Günaydın, şöyle dedi:

"Son bir haftalık rakamlar açıklandığı zaman maalesef ilimiz en çok vaka artışının olduğu 10 vilayet arasında. Bunun nedenlerinin başında tedbirlerden uzaklaşmamız, rehavete kapılmamız geliyor. Birtakım kısıtlamaların kaldırılmasıyla ortaya çıkan hareketliliğin çok fazla olduğunu, virüsün dolaşım hızının ilimizde özellikle son bir haftada yukarılara çıktığını maalesef üzülerek izliyoruz. Daha önce Kayseri olarak böyle bir durumla karşılaşmıştık. Yine hep beraber, el ele vererek, birbirimize destek olarak bu sorunun üstesinden gelmiştik. İnşallah yine hep beraber bu sorunun üstesinden geleceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise toplu ulaşımda Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının önemini vurguladı.

Toplu ulaşımda dün 247 bin yolcu taşıdıklarını anlatan Büyükkılıç, geçen hafta salı günü ise bu rakamın 270 bin kişi olduğunu ifade etti.

HES kodu uygulamalarının 4 aydır devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, uygulama sonrası 200 kişiyi kovid-19 testleri pozitif olduğu için ilgili mercilere bildirmek durumunda kaldıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Günaydın ve Büyükkılıç, Sivas Caddesi, Hunat Mahallesi, Yoğunburç, Kazancılar Çarşısı, Cumhuriyet Mahallesi ve Yeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek, tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika


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