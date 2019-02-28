Kırıkkale Mandırada Kumar Operasyonu: 54 Kişi Gözaltına Alındı
55 dakika önce
Mandırada kumar operasyonu: 54 kişi gözaltına alındıKIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı.
Mandırada kumar operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
KIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katılımıyla kumar operasyonu düzenlendi. Gece saatlerinde Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, O.A.'ya ait olduğu tespit edilen mandıraya baskın yaptı. Yapılan operasyonda, 46 kişi kumar oynamak suçundan yakalanırken, olay yerinde bulunan 8 kişi ise kumar oynattıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Yakalanan şahısların 6'sının kadın olduğu aktarıldı.
Mandırada yapılan aramada bir tombala makinesi ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, kimlik kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:52 Kaynak: DHA
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