Kırıkkale merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 11 gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 11 gözaltı

6 saat önce

Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 11 gözaltı, System.String[]

Kırıkkale merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli yakalandı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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