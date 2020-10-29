Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve ankesörlü arama kaydı bulunan 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu zanlılar M.C.T, M.Y, E.Y, V.B, A.A, M.O. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.