Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Merkezli Hayvan Dolandırıcılığı Operasyonu

Kırıkkale Merkezli Hayvan Dolandırıcılığı Operasyonu

1 saat önce

Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Merkezli Hayvan Dolandırıcılığı Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucu gözaltına alınan, örgüt elebaşları oldukları değerlendirilen H.B. ve H.E. ile D.A, E.P, A.K, H.O, F.Y, H.A, R.K, M.P, A.P, S.P, M.Y. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik 23 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, 14 kişi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 14 inek, bir çalıntı televizyon, çek ve senet fotokopileri, av tüfeği ile suç işlerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Ankara, Kırıkkale, 3. Sayfa
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