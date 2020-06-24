Kırıkkale Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırıkkale Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet Bahçesi'nin ihalesinin Ankara'da yapıldığını bildirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet Bahçesi'nin ihalesinin Ankara'da yapıldığını bildirdi.

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Saygılı, yaptığı açıklamada, ihaleye 34 firmanın katılım gösterdiğini ve Kırıkkale Millet Bahçesi'ne ilginin yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Celal Bayar Parkı'nda Kızılırmak üzerinde mülkiyeti Kırıkkale Belediyesine ait 450 bin 909 metrekare alana kurulacak Millet Bahçesi Projesi'nin, kente büyük bir değer katacağını dile getiren Saygılı, "Projeye desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Kırıkkale'nin çehresini değiştireceğine inandığımız Millet Bahçemiz için ilk adım olan ihale aşaması geçildi. İhaleye 34 firmanın katılmış olması, Kırıkkale'ye farklı bir hava katacak olan Millet Bahçemize verilen değerin göstergesi. Bu ilgi bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Saygılı, Millet Bahçesi'nin hayata geçmesi ile Kırıkkale'de kişi başına düşen yeşil alanın artacağını ve kentin sosyal hayatının renginin de değişeceğini aktardı.

Ankara'nın yanı başında içerisinden Kızılırmak'ın geçtiği Millet Bahçesi'nin manzarası ile de eşsiz olacağını dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Millet Bahçesi Projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş ve koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı mekanda tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek. Kırıkkale Millet Bahçesi'nin 400 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor."

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

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