Mehmet Ali futbol sahası istedi, Milletvekili Can devreye girdi - Son Dakika
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Mehmet Ali futbol sahası istedi, Milletvekili Can devreye girdi

25.08.2022 01:44
Mehmet Ali futbol sahası istedi, Milletvekili Can devreye girdi

KIRIKKALE Milletvekili Ramazan Can, Akkoşan Köyü'ne yaptığı ziyaret sırasında kendisinden futbol sahası ve top isteyen küçük Mehmet Ali'nin isteğini kırmayarak çocukların top oynadıkları yere giderek incelemlerde bulundu.

KIRIKKALE Milletvekili Ramazan Can, Akkoşan Köyü'ne yaptığı ziyaret sırasında kendisinden futbol sahası ve top isteyen küçük Mehmet Ali'nin isteğini kırmayarak çocukların top oynadıkları yere giderek incelemlerde bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kendisinden futbol sahası ve top isteyen Mehmet Ali'nin isteğini kırmayarak çocukların top oynadıkları yere giderek incelemelerde bulundu. Milletvekili Can, incelemenin sonrasında telefonla Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i arayarak, konu ile ilgili ilgilenmelerini istedi. Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Facebook hesabından durumu anlatan bir paylaşım yaparak görüntüleri paylaştı. Can yaptığı paylaşımda,  "Karakeçili ilçemizin Akkoşan Köyü'nde Cimbomlu olan Mehmet Ali kardeşimiz ben burda futbol sahası istiyorum. Bize top alın, forma alın sayın vekilim dedi. Bizde bunun üzerine Mehmet Ali ile beraber futbol oynadıkları yere gittik. Orda il müdürümüzü aradık, Mehmet Ali kardeşimizin istediği ile ilgili görüştük. İl müdürümüz inşallah buradaki kardeşlerimize hem top hem forma verecek, hem de minyatür futbol sahası yapacak" dedi.Küçük Mehmet Ali'nin Milletvekili Ramazan Can ile sohbeti izleyenleri gülümsetti.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mehmet Ali futbol sahası istedi, Milletvekili Can devreye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Ali futbol sahası istedi, Milletvekili Can devreye girdi - Son Dakika
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