KIRIKKALE - "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

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Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de fidanlar dikildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, insanoğlunun doğayla özdeş bir yaşam formunu oluşturmak gibi bir mecburiyetinin olduğunu söyledi.

Dünyada da bu konuda çeşitli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Biz de kendimiz açısından buna uygun bir yaşam formunu oluşturmak için gayret etmeliyiz. İlimiz orman varlığı bakımından çok iyi durumda değil. Türkiye'de orman varlığı ortalaması yaklaşık yüzde 28 ama ilimizde yüzde 16 civarında. Bu oranı üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında il genelinde eş zamanlı 7 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar Kırıkkale'de yaşayan 278 bin vatandaşın adına 3'er fidan olmak üzere toplam 834 bin fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanların dikimini yaparak can suyu verdi.