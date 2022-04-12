Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hayati Telefoncu, görevine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB Personel Genel Müdürlüğü koordinasyon birimine görevlendirilen Yusuf Tüfekçi'nin yerine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Hayati Telefoncu getirildi.

Telefoncu, düzenlenen devir teslim töreninde, kentin eğitimine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Tüfekçi'ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Hoşgörü ve anlayış içerisinde ortak akılla hareket ederek, ilin eğitim çıtasını daha yukarılara taşıyacaklarına inandığını aktaran Telefoncu, "Amaçlarımıza ulaşabilmek elbette siz değerli öğretmen ve okul yöneticisi arkadaşlarımın gayreti sayesinde mümkün olacaktır. Bu konuda meslektaşlarımın her birinin aynı şuurda ve azimde olduğuna inancım tamdır." ifadesini kullandı.