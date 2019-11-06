Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünden kan bağışı kampanyası

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Kan Bağışı Merkezi arasında yapılan iş birliği kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, bir şehrin kaderini eğitimcilerin değiştirdiğini söyledi.

Kırıkkale'nin kaderini de pozitif anlamda Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak kendilerinin değiştirmek istediğini ifade eden Tüfekçi, "Eğitim ve akademik başarı alanında olduğu gibi sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da biz varız. Bugünkü etkinlik de bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu anlamda da eğitimlerimizi veriyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı Ankara Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Uğur Kahraman da bugün 4 farklı noktada kan bağışı etkinliği yapıldığını dile getirdi.

Türk Kızılayı'nın 69 kan bağışı merkeziyle kan bağışına devam ettiğini anlatan Kahraman, "Bir ünite kan bağışıyla 3 kişiye hayat gittiğini söylemek istiyorum. Bir gün başımıza bir şey gelebilir. Hiç kimse bir dakika sonra başına ne geleceğini bilemez. Dolayısıyla biz bunun yatırımını şimdiden yapmamız lazım. Türk Kızılayı ve Ankara Kan Bağışı Merkezi olarak ilk 9 aylık hedefimizle yüzde 100'ün üzerinde kan bağışı yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin halk oyunu gösterisinin ardından etkinliğe katılanlar kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Üniversitesi B kapısı ve Keskin ilçesinde de kan bağışı etkinliği düzenlendi.