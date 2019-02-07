Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Minibüsün Kadına Çarpması Kamerada

Kırıkkale Minibüsün Kadına Çarpması Kamerada

1 saat önce

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı.

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.Kaza, geçen 25 Ocak'ta Millet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına, yolcu minibüsü çarptı. KGYS kamerasına yansıyan kazada kadın yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:22 Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel
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