Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Kent merkezinde kurban kesme esnasında yaralanan 45 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine başvurdu.

Yozgat'ta da vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Öte yandan, vatandaşların kurbanlarını Kırıkkale Belediyesince belirlenen yerlerde kestiği ve Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere genel olarak uyduğu görüldü.

Kırıkkale'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Kırıkkale , Nevşehir ve Yozgat 'ta kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:45

Kaynak: AA

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