Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Zafer Tekin kazandı.

Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Zafer Tekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Zafer Tekin 2 bin 38, MHP adayı Halil İbrahim Bişkin bin 783, Saadet Partisi adayı Ömer Çıtak 78 oy aldı.

Tekin'in öz geçmişi

Kırıkkale'de 1968'de doğan Recep Zafer Tekin, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Tekin, 1986-1992 yıllarında Bahşili Belediyesi ESO Müdür vekilliği yaptı. 1993-2014 yıllarında Kırıkkale ve Akdeniz üniversiteleri rektörlüklerinde çeşitli kademelerde görev yapan Tekin, 2014-2016 yıllarında MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017'de Çankaya Köşkü müdür vekilliği görevini yapan Tekin, 2018'de ise MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Daire Başkanlığı görevini sürdürdü.

Tekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA

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