Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika
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Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

30.09.2022 11:44
Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Barbaros İlkokulu'ndaki dağıtım töreninde, ilçede yaklaşık 1000'e yakın anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi bulunduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek olmak istediklerini aktaran Tekin, "Çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 5 bin parça ürünü okullarımızı ziyaret ederek öğrencilere dağıtıyoruz. İnşallah ilçeler içerisinde eğitimde en başarılı biz oluruz. Belediye olarak çalışıyor, elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekin, daha sonra beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile ilçedeki diğer okulları da ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye dağıttı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahşılı Belediyesi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika
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