Kırıkkale'de şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi - Son Dakika
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Kırıkkale'de şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi

27.09.2022 12:30
Kırıkkale'de şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediyenin başlattığı ücretsiz okul servisi projesiyle şehit ve gazi çocukları okullara ücretsiz taşınıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediyenin başlattığı ücretsiz okul servisi projesiyle şehit ve gazi çocukları okullara ücretsiz taşınıyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının da faydalanabildiği proje kapsamında, sabah evlerinden alınarak okullarına bırakılan çocuklar, okul çıkışında da servislerle evlerine getiriliyor.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, şehit ve gazilerin Türk tarihi açısında çok önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda kendilerine yardımcı olmak istediklerini söyledi.

İlçe yakınında da Kırıkkale Şehitliği'nin bulunduğunu ve iki proje başlattıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"İlk olarak şehitliğe taziyeye, ziyarete gelen şehit yakınlarının rahat edebileceği, piknik yapabileceği Şehit ve Gazi Aileleri Piknik Alanı oluşturduk. Orada görevlilerimiz var ve ikramda bulunuyoruz. Şehit ailelerimiz evlatlarının kabirlerini ziyaret ettikten sonra oraya gelerek rahatlayabiliyorlar. Sonra ilçemizde şehit ve gazi yakınları bulunuyor. Bazılarının iki, bazılarının üç çocuğu var. Bugünkü şartlarda bir öğrencinin servis ücreti 650-750 lira arasında. Biz de bu kapsamda servis araçları alarak şehit ve gazi çocukları ile kaymakamlıktan ekonomik durum belgesi alan ihtiyaç sahibi evlatlarımızı ücretsiz okullarına taşıyoruz."

"Sanıyorum ilk biz yapıyoruz"

Tekin, öğrencileri akşam okul çıkışında da alarak tekrar evlerine bıraktıklarını dile getirdi.

Bu konuda öğrenci ve ailelerinin de mutlu olduğuna dikkati çeken Tekin, "3 çocuklu aileye 2 bin liranın üzerinde katkı yapmış oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Araçları da büyük ölçekli belediyelerden hibe olarak belediyemize kazandırdık. Onlarla ilçe halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Özellikle aileler uygulamadan çok mutlu ve memnun. Uygulamamız bölgemizde ses getirdi. Sanıyorum ilk biz yapıyoruz bunu. Yine öğrencilerimizin güvenliği için otobüslerimizde görevli arkadaşlarımız da bulunuyor. Çok ciddi olumlu tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

"Bize servis imkanı sunuldu, çok güzel bir uygulama"

Gazi Musa Samur da "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evimiz okula uzak. Çocuğu da getirip götürmek zor oluyor. Bize servis imkanı sunuldu, çok güzel bir uygulama. Devamını bekleriz. Başka illere de örnek olsun. Biz gerçekten çok memnunuz. Bir gazi olarak devlet kurumlarından aranmak, sorulmak ve bu şekilde yardımcı olmaları hoşumuza gidiyor." dedi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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