Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Bulunan Rafineri Bölgesinde Akaryakıt Kalite Kontrol Deposunda...

Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Bulunan Rafineri Bölgesinde Akaryakıt Kalite Kontrol Deposunda...

48 dakika önce

IHAAW170317-ASA/31-01-2019- Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Bulunan Rafineri Bölgesinde Akaryakıt Kalite Kontrol Deposunda..., System.String[]
IHAAW170317-ASA/31-01-2019

- Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 31.01.2019 17: 03: 17 TSI
NNNN - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

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