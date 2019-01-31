Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Bulunan Rafineri Bölgesinde Akaryakıt Kalite Kontrol Deposunda...
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IHAAW170317-ASA/31-01-2019- Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
IHAAW170317-ASA/31-01-2019
- Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 31.01.2019 17: 03: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:09 Kaynak: İHA
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