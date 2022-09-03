Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

03.09.2022 19:32
Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı inşaatından demir çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı inşaatından demir çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Doğanay Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, inşaattan demir çalmak istedikleri sırada 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

F.Ö, H.Ö, M.S.G. ve M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Jandarma, Hisarcık, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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