Kırıkkale'den kısa kısa

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde mahallelere sıcak asfalt serme çalışmaları başladı.

Atadönmez Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, belediye olarak yürüttükleri görüşme ve çalışmaların ardından sıcak asfalt temin ettiklerini söyledi.

İlçedeki sıkıntılı bölgelere sıcak asfalt sermeye başladıklarını anlatan Tekin, "Yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik bir alanda sıcak asfalt çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Daha önce kilit parke döşenen ve sıkıntılı olan alanlarda çalışma yapıyoruz. Buradaki parke taşlarını kaldırıp ihtiyaç olan başka yerlerde kullanıyoruz. Bu alanlara da sıcak asfalt seriyoruz. İlçemizin iç yollarında bu çalışmalarımız devam edecek. Sıcak asfalt temini konusunda Milletvekilimiz Ramazan Can, İl Başkanımız Mustafa Kaplan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yahşihan ilçesinde kantin denetimi

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimi gerçekleştirildi.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla zabıta ekipleri, ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlerdeki denetimlerde özellikle hijyen konusuna öncelik veriyor.

Kantin işletmecilerini zararlı ürünler satmamaları konusunda uyaran ekipler, çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı, menşei belirsiz ya da tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığı kontrol etti.

Denetimlerde, eksiği olan kantin işletmecileri uyarılarak, eksiklerini gidermeleri için süre verildi.