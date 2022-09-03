Alınan bilgiye göre, Ata Dönmez Mahallesi'nde Ahmet Bişkin'e ait müstakil bahçe evinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahşılı'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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