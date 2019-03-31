Kırıkkale'nin Balışeyh İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Dedelioğlu kazandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Dedelioğlu kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Dedelioğlu 782, MHP adayı Mustafa Şen 460, CHP adayı Hasan Erdal 288 oy aldı.



-Dedelioğlu'nun özgeçmişi-



1965 yılında doğan Ali Dedelioğlu, ilk ve orta eğitimini Balışeyh'te, lise eğitimini ise Açık Öğretim Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık teknisyeni olarak göreve başlayan Dedelioğlu, 2009 mahalli idareler seçimlerinden bu yana Balışeyh Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte. Ali Dedelioğlu, evli ve 2 çocuk babası.

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