Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü - Son Dakika
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Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü

03.09.2022 17:00
Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda ağaç ve bağ küle döndü.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda ağaç ve bağ küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesinin Karahacılı köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Tarım arazisinde büyüyen alevler, çevrede bulunan ağaçlara ve bağa sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çelebi, Keskin ve Karakeçili Belediyeleri'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre yanan yerlerde soğutma çalışması yaptı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahacılı, Kırıkkale, Çelebi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü - Son Dakika
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