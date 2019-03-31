Kırıkkale'nin Delice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Turgut Özdem kazandı.
Kırıkkale
'nin Delice
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Turgut Özdem
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgut Özdem 847, İYİ Parti
adayı Serkan Kocaoğlu
117, MHP
adayı Soner Mazılıgüney
20 oy aldı.
-Özdem'in özgeçmişi-
1979 yılında Delice ilçesinde doğan Turgut Özdem, ilk, orta ve lise eğitimini Delice'de tamamladı. 1995 yılından beri ilçede serbest muhasebecilik yapan Özdem, 2005 yılında Delice Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen İç Anadolu
Belediyeler Birliği Meclis üyeliği bulunan Özdem, Kırıkkale Katı Atık Birliği Meclis üyeliğini de sürdürmekte. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Delice Belediye Başkanlığına seçilen Özdem, evli ve 3 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:15 Kaynak: AA
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