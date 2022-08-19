Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

19.08.2022 20:16
Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mutlu Ç. idaresindeki 06 HK 653 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 70. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Dilber Ç. (28), Perizat Ç. (32), Kumsal Deren Ç. (3), Tuana Defne Ç. (7), Fahrettin Ç. (57) ve Kerime Ç. (66) yaralandı.

Yaralılardan 5'i Kırıkkale'deki hastanelere, biri de Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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