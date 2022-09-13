"Delice beyazı"ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

"Delice beyazı"ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi

13.09.2022 11:10

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yetişen ve "Delice beyazı" olarak bilinen üzümün verimi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yetişen ve "Delice beyazı" olarak bilinen üzümün verimi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aroması ve şıra oranının yüksekliği, ince kabuklu ve hazmının kolay olmasıyla öne çıkan "Delice beyazı"nın, bu özelliklerini kırmızı topraktan aldığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 10 bin dönüm üzüm bağının bulunduğu ilçede geçen yıl dönüm başına 1 ton ürün alan üreticiler, bu yıl 1,5-2 ton ürün elde ediyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, AA muhabirine, Kırıkkale'de üzüm denilince akla Delice'nin geldiğini söyledi.

İlçede Samsun yolunun alt ve üst kısmında üzüm bağlarının bulunduğunu belirten Özdem, yağışların etkisiyle bu yıl verimin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ürününü satmakta zorlanan çiftçilerimizle irtibat kurarak, üzümleri Tarım Kredi Kooperatifleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal tesisleri veya market ve tesislere de gönderiyoruz ancak daha çok köylü pazarı ve yol boyundaki tezgahlarda üzümlerimizi satıyoruz. Kalan kısımları da pekmez, köfter (pestil), ekşi ve kışın evlerimizde helvasını yapıyoruz. Yine çekirdeğini satıyoruz. Üzümden birçok da ürün elde edebiliyoruz."

Özdem, bu yıl fiyatların da iyi olduğunu, bağda kilogramının 8-10, yol kenarındaki tezgahlarda ise 15-20 liradan satıldığını dile getirdi.

Üreticilerin verim ve fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden Özdem, "Biz üzümümüzü Delice beyazı olarak tescillemek için bağ çubuklarımızı Tekirdağ'da enstitüye gönderdik, orada çalışılıyor ama Hasandede üzümüyle cinsleri aynı olduğu için tescilini şu ana kadar gerçekleştiremedik. Biz üzümden üretilen pekmez ve diğer ürünler için coğrafi işaret belgesi almak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz. En kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz." dedi.

"3 dekarlık bağdan 6 ton rekolte bekliyoruz"

Üreticilerden Mehmet Erdem ise 10 dekar alanda üzüm bağı olduğunu ancak 7 dönümünün doludan zarar gördüğünü söyledi.

Kalan 3 dekarlık alandaki üzümlerinin güzel olduğunu anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"3 dekarlık bağdan 6 ton rekolte bekliyoruz. Verimden gayet memnunuz. Kazancımız güzel. Bu üzümden Hasandede ve Sungurlu'da da bulunuyor ancak buranın toprağı, suyu ve havasından dolayı tadı farklı. Üzümümüzü farklı kılan ve aromasını güzelleştiren toprak, su ve hava. Normal bir üzümden 8-10 kilogramdan 1 kilogram pekmez alırsın, bizim üzümden 6 kiloda 1 kilo pekmez elde edersin. Şırası ve suyu çok fazla olduğu için pekmezi de bol oluyor ayrıca çok tatlı ve lezzetlidir."

Sercan Biçici de 25 dönüm üzüm bağının olduğunu, Delice üzümünün tadının yiyince daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Üzümün tadını kırmızı topraktan aldığını düşündüklerini dile getiren Biçici, "Daha ince kabuklu, hazmının kolay ve şıra oranının yüksek olması, diğer üzümlerden farklı kılıyor. Hava şartları ve bakım iyi olunca bu yıl verim çok güzel." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Kaynak: AA

Turgut Özdem, Kırıkkale, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Delice beyazı'ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:05:01. #1.11#
SON DAKİKA: "Delice beyazı"ndaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement