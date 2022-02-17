Kırıkkale'nin "Delice tuzu" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, yurt içi ve dışında ilgi gören "Delice tuzu"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuza "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" belgesi verilmesi için yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, AA muhabirine, coğrafi işaret tescil belgesinin hayırlı olmasını diledi.

Delice tuzunun Kırıkkale'nin üçüncü coğrafi işaret tescilli ürünü olduğunu aktaran Varlı, "Daha önce de 'Keskin tava' ve 'Kılıçlar soğanı' bu belgeyi almıştı. Odamızın gayretleriyle Delici tuzu da tescilini alarak ülkemizde ve dünyada tanınmış ürün olarak pazarlanmaya başlayacak. Oda olarak 2018 yılında müracaatımızı yaptık ve bütün işlemleri tamamlandı." diye konuştu.

Varlı, doğal yollarla elde edilen tuzun içerisinde hiçbir katkı maddesinin olmadığını ve tamamen tuzlu suyun buharlaştırılarak tortusundan yapıldığı anlattı.

Tuzun solüsyon şeklinin de olduğunu belirten Varlı, "Yine 10 ülkeye ihracatı yapılan ve özellikle sportif amaçlı kulüplerden çok talep gören bir tuz. Bugün yarın başka ülkelerle de anlaşmalar yapılacak. Tabii bu anlaşmaların yapılmasında en önemli etken, ürünün coğrafi işaret sahibi olmasıdır." dedi.

Arsenal'e de gönderildi

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen "Delice tuzu", magnezyum oranının yüksekliğiyle öne çıkıyor.

Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsviçre gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

KTSO'nun talebi doğrultusunda Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmada, "Delice tuzu"nun Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edilmişti.

Yine Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan ön araştırmada, tuzun su formunun, uygulandıktan özellikle 72 saat sonra yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğalmasını önemli derecede durdurduğu belirlenmişti.