Kırıkkale'nin "gönüllü kahramanları" maske ve dezenfektan mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'nin 'gönüllü kahramanları' maske ve dezenfektan mesaisinde - Son Dakika

Kırıkkale'nin "gönüllü kahramanları" maske ve dezenfektan mesaisinde

6 saat önce

Kırıkkale'nin maske ihtiyacı gönüllü kursiyerler, dezenfektan ihtiyacı ise öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanıyor.

Kırıkkale'nin

Kırıkkale'nin maske ihtiyacı gönüllü kursiyerler, dezenfektan ihtiyacı ise öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanıyor.

Kentin maske ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan Halk Eğitim Merkezlerinin gönüllü usta öğreticisi kadınlar, yoğun mesai harcayarak günde 7 bin maske üretiyor.

Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak dezenfektan ve temizlik ürünleri mesaisi yapıyor.

İki okulda günde 7 ton dezenfektan, 2-3 ton da temizlik malzemesi üretiliyor. Ürünler başta Kırıkkale Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarına gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının bütün birimleri olarak bu sürecin içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın bu süreci bir an önce atlatması için mücadele ettiklerini dile getiren Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Kırıkkale Halk Eğitim Merkezleri olarak aktif bir şekilde maske üretimi yapıyoruz. Merkez Halk Eğitim Merkezinde şu anda günlük 5 bin maske üretiyoruz. Daha sonra paketlemesini gerçekleştirerek Valiliğimiz, kamu kurumları ve ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Vatandaşlara da Valiliğimiz aracılığıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu süreci en kolay şekilde atlatmak için bizim de bir payımız oluyor."

"Bizim gücümüz de buna yetiyor"

Tüfekçi, merkezde 25 usta öğreticinin gönüllü olarak görev yaptığını belirterek, yine 8 ilçede de gönüllülük esasına göre usta öğreticilerin ve velilerin katılımıyla günde 2 biner olmak üzere il genelinde günlük 7 bin maskeyle sürece katkı sağladıklarını vurguladı.

Bilim ve Sanat Merkezi ile 3 boyutlu yazıcı bulunan birkaç okulda ise yüz koruyucu siperli maske yaptıklarını anlatan Tüfekçi, "Şu anda 230 maskeyi hazırladılar. Bunları İl Sağlık Müdürümüze daha sonra da İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Özellikle sağlık çalışanları ve emniyet görevlileri bu süreçte yoğun mesai harcıyorlar. Ciddi risk içerisinde, bizler için kendilerini feda ediyorlar. Bizim gücümüz de buna yetiyor." dedi.

Tüfekçi, Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimya bölümünün olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu bölümler aracılığıyla günlük ortalama 7, ihtiyaç ve talep olması halinde 10 tona kadar çıkabilecek dezenfektan üretimi yapılıyor. Yine 2-3 ton yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, kolonya üretimi var. Kolonyada şu anda ham madde sıkıntısı yaşıyoruz ama bulabildiğimiz her şartta arkadaşlarımız yine gönüllülük esasına göre aktif bir şekilde öğrencilerimizle üretim yapıyorlar. Kırıkkale'deki kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bir taraftan maske üretimi, diğer taraftan dezenfektan, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Dün Valimiz Yunus Sezer'le birlikteydik. Kendisi usta öğreticilerimizi Kurtuluş Savaşı'nda cephede çalışan kişiler olarak andı. Gerçekten öyle. Savaşta mermi üreten ve taşıyan kahramanlar gibi şu anda bir virüsle savaş içerisindeyiz."

"Hepimiz çok özverili ve severek çalışıyoruz"

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Filiz Kılıç ise "Bu görev için çok mutluyum, gönüllü olarak yapıyorum. İnşallah en kısa zamanda Allah bu virüsü ülkemizden ve tüm insanların üzerinden kaldırır. Burada hepimiz çok özverili ve severek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde asılı bulundu
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı         
15:26
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım         
15:22
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir         
15:11
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu         
14:15
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi         
14:12
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu         
14:06
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi         
13:50
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi         
13:36
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi         
13:18
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti         
13:13
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli         
13:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor         
13:02
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı         
13:02
İzmir polisi, İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi         
13:01
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak         
12:43
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 17:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'nin "gönüllü kahramanları" maske ve dezenfektan mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]