Kırıkkale'den kısa kısa

Eroğlu ve Tekbıyıkoğlu, daha sonra basına kapalı bir süre görüştü.

Uludağ, toplantıda yaptığı konuşmada, şenliklerin birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağladığını belirterek, yöresel etkinliklerle geleneklerin yaşatılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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