Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

26 dakika önce

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Veysel Aydemir kazandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Veysel Aydemir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysel Aydemir bin 194, AK Parti adayı Hüseyin Özçelik bin 176, İYİ Parti adayı Berkay İsmail Hacıbaloğlu 18 oy aldı.

-Aydemir'in özgeçmişi-

1957 yılında Karakeçili'de doğan Veysel Aydemir, ilkokulu eğitimini ilçede, ortaokul ve lise eğitimini ise Kırıkkale'de tamamladı.

Aydemir, Ankara Üniversitesini bitirdikten sonra 1981 yılında öğretmenlik hayatına başladı. Çalıştığı dönemlerde müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapan Aydemir, 1999 yılında Karakeçili Belediye Başkanı seçildi.

Başkanlık süresi bitince 2013 yılında tekrar mesleğine dönen Aydemir, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

Veysel Aydemir, MHP, Kırıkkale, Karakeçili, Güncel
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