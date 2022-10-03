Aracı kısa sürede durduran ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla otomobilde yaptığı aramada, 4 kolide 20 paket halinde yaklaşık 170 bin dolu makaron ve bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulama sırasında, ekipleri fark eden şüpheliler otomobille geldikleri istikamete doğru kaçmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de jandarmadan kaçan zanlıların aracında makaron ve esrar ele geçirildi - Son Dakika

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